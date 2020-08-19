متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب الفنان المصري محمد نور عن سعادتها بطرح أولى أعماله الغنائية مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، كليب أغنية “جاني في ملعبي”. وكتب محمد نور في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “سعيد جدا بالتعاون الاول شركه علي اعلي مستوي من الحرفية شرف لأي مطرب الانضمام لشركه كبيره ابدعت المخرجه بتول عرفه وكل طاقم العمل ان شاء الله بالنجاح وفي انتظار رأيكم”. وكانت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قد أصدرت منذ يومين كليب أغنية “جاني في ملعبي”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع اسلام ساسو وإخراج بتول عرفه.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد نور سعيد بالتعاون مع “لايف ستايلز ستوديوز” وهذا ما قاله عن كليب “جاني في ملعبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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