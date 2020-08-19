رجاء قصابني تنضم إلى شركة “لايف ستايلز ستوديوز”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت النجمة المغربية رجاء قصابني انضمامها إلى شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وذلك بعمل غنائي مصري من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان سامر ابو طالب وتوزيع عمرو الخضري.

وقد باشرت الشركة المنتجة في الإعداد والتحضير لطرح الأغنية على بعض المخرجين المميزين بالوطن العربي حيت تحرص “لايف ستايلز ستوديوز” على توظيف احدث التقنيات لتصوير الفيديو كليب من حيث الكاميرات و الإضاءة و غيرها حتى يبرز العمل الفني بمستوى تطلعاتها العالمية.

ومن المعروف عن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أنها تعمل على إنتاج محتوى ترفيهي عربي الانتماء، وهي جديدة في نوعها وأسلوبها في إصدار الأغنيات المنفردة والألبومات الغنائية المختارة بعناية ودقة وحرفية للعديد من نجوم الفن العربي والمواهب الغنائية العربية وتسويقها في أبهى حلة إيمانًا منها برسالة الفن الراقي و المميز.