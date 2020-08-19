الخليج 365الأربعاء 2020/8/19 07:14 م بتوقيت أبوظبي
واصلت الفنانة فيفي عبده نشر صور ومقاطع فيديو لها خلال تواجدها في الساحل الشمالي بمصر، لقضاء عطلة الصيف هناك.
ودشنت فيفي عبده مجموعة صورها بعبارة خاصة لجمهورها من المعجبين والمتابعين لحسابها على موقع الصور "أنستقرام"، قائلة: "يا صباح الفل الساحل الشمالي.. باحبك أوي".
وظهرت الفنانة المصرية في إحدى الصور وهي تقوم بحركة رياضية صعبة، أثارت ذهول الجمهور وإعجابهم في وقت واحد، نظرا لما تتطلبه تلك الوضعية الصعبة من لياقة بدنية عالية.
كما أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو قصير، ظهرت فيه بلباس البحر (المايوه).
ودعت فيفي عبده جمهورها من خلال الفيديو إلى الاستمتاع بأجواء الساحل الشمالي المصري في الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده في وضع صعب.. 3 صور ورسالة فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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