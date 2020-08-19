الشاب خالد يشاطر اللبنانيين ألمهم بأغنية "اسمها بيروت"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح النجم الجزائري الشاب خالد أغنية جديدة بعنوان "اسمها بيروت"، أمس الثلاثاء، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بالتعاون مع الدي جي "Rodge" تضامناً مع الشعب اللبناني الذي أصيب بالصميم جراء انفجار ضخم في مرفأ العاصمة بيروت.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي، وتم تصويرها مع المخرج إيلي بربري.

وأوضح نجم الراي في بيان أرسلته شركة "عليا بابليشينغ" عند الإعلان عن هذا المشروع الأسبوع الماضي: "زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم . لقد تأذى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيين وقد انفطرت قلوبنا".

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها والتي طرحت بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر على ما جاء في البيان.

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ونشر الشاب خالد روابط للتبرع تحت الفيديو الذي وصل عدد مشاهداته حتى اللحظة الى 115 الف مشاهدة على قناته.

يذكر أن ستوديو منسق الاسطوانات اللبناني رودج كان قد تضرر جراء الإنفجار، ورغم ذلك عمل على موسيقى الأغنية بنصف ما تبقى له من معدات.

وكتب هذا الأخير عبر فيسبوك: "تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفاً شعباً مجروحاً وجائعاً مشرداً". وقد أرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.