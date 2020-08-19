هند صبري تبحث عن عنوان يناسب عام 2020

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة لها من فيلم "الفيل الأزرق 2" عبر حسابها على الإنستغرام ، وعلّقت عليها بسؤال وجهته لجمهورها: "إذا أعطيتم عنوانا لعام 2020، ماذا سيكون؟"، لتردّ عليها النجمة صبا مبارك ممازحةً: "عام الفيل".



يُذكر أن صبري تواصل تصوير فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، كما تصوّر مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، الذي يخوضان به سباق الدراما الرمضاني المقبل، والذي يعد عودة للنجمين الى الدراما بعد غياب ثلاث سنوات حيث كان مسلسل "أبو عمر المصري" آخر أعمال عز الدرامية، فيما كان مسلسل "حلاوة الدنيا" آخر ظهور لهند صبري في الدراما.