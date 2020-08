وفاة الممثل البريطاني بن كروس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: توفي الممثل البريطاني بن كروس عن 72 عاماً.

وأفاد وكيل أعماله يوم الثلاثاء لوكالة فرانس برس في لوس أنجلوس:"رحل بن فجأة اثر مرض سريع".

وكتبت إبنته لورين عبر حسابها على الفيسبوك: "والدي العزيز توفي"، وأضافت: "لقد كان مريضاً منذ فترة ولكن ساءت حالته بشكل متسارع خلال الأسبوع الماضي".

وقال وكيل أعماله: " لقد أنهى مؤخراً تصوير فيلم رعب بعنوان The Devil's Light ولاحقاً هذا العام سيعرض له فيلم درامي عاطفي يقوم فيه بدور رئيسي ويحمل عنوان Last Letter From Your Lover.

نبذة عنه

ولد كروس في لندن لأسرة كاثوليكية من الطبقة العاملة. بعد تخرجه من الأكاديمية الملكية للدراما (RADA) عمل كممثل مسرحي، وكانت بدايته الكبرى في السينما العام 1977 إلى جانب شون كونوري ومايكل كاين بدور ثانوي في فيلم "A Bridge Too Far" من إخراج ريتشارد اتنبورو.

وأصبح عضواً في فريق رويال شيكسبير كومباني المسرحي في نفس العام، قبل أن ينال تقديراً عالياً عن دوره كـ"بيلي فلين" المحامي الذي يقوم بتمثيل القاتلة روكسي هارت في نسخة عام 1978 من مسرحية شيكاغو الغنائية.

ويعتقد أن هذا الأداء المسرحي المبهر كان وراء إختياره للقيام بدور هارولد إبراهامز في فيلم chariots of fire. الذي فاز بأربعة أوسكارات من بينها أوسكار أفضل فيلم.

كما ظهر بعدها في مسلسل قصير من إنتاج HBO بعنوان The Far Pavilions عام 1984، وفي سلسلة أفلام الرعب Dark Shadows التي إنتجت عام 1991، كما شارك في أفلام أخرى نذكر منها إدائه لدور مالاغانت في فيلم First Knight إنتاج عام 1995، ودور سيريك في فيلم ستار تريك عام 2009.

وأدائه لشخصية رودولف هيس مساعد هتلر في Nuremberg: Nazis on Trial من إنتاج BBC عام 2006.