"الخليج 365" من بيروت: فاجأ الموسيقي اللبناني نبيل خوري حبيبته الفنانة زينة مكي بعرض زواج غير متوقع في "الجيم".
وشاركت الفنانة اللبنانية جمهورها اللحظات التي عاشتها، عن طريق نشر فيديو عبر صفحتها الشخصية على الإنستغرام" أثناء طلب خوري الزواج منها، خلال تواجدها في صالة الرياضة. وعلقت زينة على الفيديو: "رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا و نحنا.. ورغم كل الزعل يللي بقلبي و بقلبو.. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني أوقف على أجريي كل يوم".
وتابعت: "بنُص زعلي و بنُص تعصيبي .....و بنُص تمريني اليوم، بيقللي: بدِّك تصيري مرتي؟". وأضافت: "أنا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة .. الا بس فات هّو عحياتي.. إيه .. أكيد إيه. وعفكرة.. أنتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى أحلى".
كانت هذه تفاصيل خبر زينة مكي تتلقى عرض زواج من نبيل خوري في "الجيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.