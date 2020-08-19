شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى عن مشاركة مجدى شطة فى عمل تليفزيونى: من اختصاص الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أشرف زكى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، على مشاركة مغنى المهرجانات مجدى شطة فى أحد الأعمال التليفزيونية، مؤكدا أن القرار فى هذا الأمر من اختصاص نقابة الموسيقيين، فشطة لن يشارك كممثل بل سيقدم أغنية ضمن أحداث المسلسل.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أعلنت الحرب على مطربى المهرجانات ومنعتهم من الغناء وأصدرت قائمة بأسمائهم تحذر فيها من مشاركة هؤلاء فى أى حفل ومنعتهم من الحصول على تصاريح عمل، وعلى رأسهم مجدى شطة وحمو بيكا وحسن شاكوش.

وأشارت تقارير صحفية إلى مشاركة مطرب المهرجانات مجدى شطة ضمن أحداث مسلسل يحمل اسم "11 شارع النخيل"، ويظهر فى دور مطرب يغنى داخل إحدى الملاهى الليلية.

من ناحية أخرى قررت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، فى اجتماعها أمس الثلاثاء، ‏توجيه لفت نظر للفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة‎.‎