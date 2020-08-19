شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يرفض الاحتفال بعيد ميلاده تضامنا مع اللبنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النجم اللبنانى رامى عياش الاحتفال بعيد ميلاده الذى يوافق 18 أغسطس، بسبب ما يمر به وطنه فى الوقت الحالى من أزمة كبيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، وكتب رامى عبر حسابه بموقع "تويتر" "بشكر الجميع على أمنياتكن الحلوة الغالية. الفرحة مش كاملة عندي ابدا . وعذرا مش رح احتفل بالوقت اللي لبنان موجوع ومجروح هالقد. بتمنى دعائكم يشمل لبنان معي بإنو يرجع بخير ويستعيد فرحتو وعافيتو . بحبكن".



رامي عياش

وكانت عرضت الحكومة اللبنانية حقيبة وزارة الإعلام على الفنان رامى عياش، وذلك بعد ساعات قليلة من استقالة الوزيرة منال عبد الصمد، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات انفجار بيروت.

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وأكد الفنان رامي عياش رفضه للمنصب الوزاري حيث قال في تغريدة: "أنا لست بديلا عن أي وزير، ورفضت ذلك سابقا والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس، اليوم بدل إنقاذ الناس وإيقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة".

وأردف معلقا: "مستقبلنا جميعا مهدد و300 ألف من أهلنا مشردون مفقودين ومفقودات تحت الأنقاض"، مضيفا: "المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق!"

ولقي رفض عياش تأييدا وتفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف تصرفه بالحكمة وبأنه فضل مصلحة البلد على مصالحهما الخاصة.