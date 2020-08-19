شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك ياروح قلبى.. ريهام حجاج تهنئ زوجها بفوزه بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة لفوزه فى إنتخابات مجلس الشيوخ، والتى أجريت مؤخرا، متمنيه له المزيد من النجاح والتوفيق، حيث نشرت ريهام صور لزوجها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" مبروك يا روح قلبى يا سيادة النائب يا حبيبى ونصى التانى مبروك فوزك في انتخابات مجلس الشيوخ، وربنا يعينك على خدمة دائرتك تحيا مصر".









وفى سياق آخر بدأت الفنانة ريهام حجاج في قراءة المعالجة الدرامية وأولى حلقات مسلسلها الرمضانى الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق رمضان 2021 مع المنتج والمخرج الكبير طارق العريان، حيث يتولى العريان إنتاجه والإشراف الفني.

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وبدأت ريهام بالفعل في التحضير مبكرا لمسلسلها الرمضانى الجديد، خاصة بعد النجاح الذى حققته من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، مع النجمين محمود حميدة وخالد النبوى، والذى عرض رمضان الماضى، حيث ترغب "حجاج" في الحفاظ على هذا النجاح والإستمرار فيه، في ظل ما تشهده الساحة الدرامية في موسم رمضان من كل عام من منافسة شرسة لكبار النجوم.

وأشاد متابعو مسلسل "لما كنا صغيرين" بأداء النجمة ‏ريهام حجاج ‏لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها ‏شخصية مركبة تتضمن مراحل ‏زمنية مختلفة وصراعات ‏قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت ‏الفتيات ‏بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل.‏