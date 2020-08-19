شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو ونجوم الأوبرا بقيادة سليم سحاب على مسرح النافورة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمد الحلو حفلا غنائيا يقدمه بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب فى الثامنة مساء الجمعة 21 أغسطس على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم محمد الحلو خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته الشهيرة التي قدمها في مشواره الفني منها، "الوسية" كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و"عظيمة يا مصر" كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافى، و"يا حبيبى كان زمان" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد.

كما سيقدم أغنية "زيزينيا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعى، و"أهيم شوقا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبى، و"بتلومونى ليه" للعندليب من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان كمال الطويل، و"وحياتك يا حبيبى" لسيد مكاوى كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوى، و"يا حبايب مصر" للراحلة شادية كلمات مصطفى الضمرانى وألحان حلمى بكر، و"لعبة الأيام" للراحلة وردة.

Advertisements

يسبق الحفل فاصل لكوكبة من مؤلفات وألحان الطرب العربى يؤديها كل من سارة سحاب ، ايات فاروق والعازفين محمود بدير ( تشيللو ) ، نبيل برجاس ( ناى ) ، نادر انيس – محمد ظهير ( كمان ) واحمد النجار ( كى بورد ) .

وتطبق مسارح الأوبرا كل الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الثقافة بوضع بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع ‏الكحول، وحرصت أيضا على خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع ‏مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل.