شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البروفيسور وفريقه بكواليس الموسم الأخير من La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة للمسلسل الإسبانى الشهير La Casa De Papel، عن صور جديدة لنجوم العمل الدرامى الشهير من وراء الكواليس أثناء تصويرهم للموسم الخامس والأخير، والذى سيشهد تنفيذ خطة هروب العصابة من داخل المبنى بعد محاصرة الشرطة واقتراب المحققة من القبض على البروفيسور.

وظهر أبطال العمل الدرامى الإسبانى فى صورهم من وراء الكواليس، وهم يستعدون بشكل كبير للموسم الخامس والأخير، والذى سيشهد الكثير من المفاجآت من أهمها ظهور النجم بيدرو ألونسو صاحب شخصية "برلين" من جديد بعد مشاركته بصورة جديدة مع هلسنكى عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن ظهوره فى الموسم الجديد والأخير.





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وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس منذ اسابيع عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذى سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، ويبدأ تصويره غدا الثالث من أغسطس الجارى، المسلسل فكرة أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح منصة نتفليكس.

وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث الغير قابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل "البروفيسور" حيث تصل الحرب الى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".