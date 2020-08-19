شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكاية استخدام بول ماكرتنى مضخم صوت اشتراه منذ 64 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى بول ماكرتنى يحتفظ بكل متعلقاته الخاصة بالموسيقى حتى التى قام بشرائها فى مرحلة شبابه، حيث كشف بول البالغ من العمر 78 عاما أنه لا يزال يستخدم مكبر الصوت الذى اشتراه عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، أى منذ نحو 64 عاما.



ماكرتني يستخدم مضخم الصوت

وقد أشار نجم فريق Beatles البيتلز الشهير أن الجهاز استخدمه أيضا الفريق في عدد هائل من أعماله وجولاته، بينما أشار موقع " ان أي " إلى أن مكبر الصوت Elpico كان جزءا من فولكلور البيتلز فى حد ذاته، وشوهد على خشبة المسرح مع الفرقة طوال مسيرتهم المهنية الرائدة.

وأشار الموقع إلى أن تم تصميمه فى البداية لتضخيم جراموفون واحد وميكروفينين ، بينما استطاع مكارتني أن يستخدمه كمكبر صوت للجيتار.



مضخم الصوت مضخم الصوت

يذكر أن بول ماكرتني بدء مسيرته الفنية عام 1957 ، و يٌعرف انه أيقونة فريق البيتلز الشهير الذي مازالت اعماله عالقة بأذهان عشاق الموسيقي والغناء حول العالم و ذلك بالرغم من أن الفريق انفصل الا انه مازال واحد من أهم الفرق الغنائية في العالم .