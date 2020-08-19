شكرا لقرائتكم خبر عن "ده حبيبى لو نزل الأرض الكل يعتزل".. عمرو دياب يطرح "أماكن السهر" الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الهضبة عمرو دياب، طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، التى صورها مؤخراً، يوم الجمعة بحسب مصدر مقرب من الهضبة لـ"الخليج 365"، وهى الأغنية الثالثة ضمن أغنيات الصيف، بعدما قدم يا بلدنا يا حلوة ومالك غيران، أغنية أماكن السهر، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وبجسب المصدر، من المتوقع أن يصدر الهضبة "الاوديو" الخاص بالاغنية يوم الخميس المقبل، ثم يتطرح الكليب الذى صوره في الساحل الشمالى يوم الجمعة على أقصى تقدير، وهى الأغنية التي لاقت تفاعل كبير من جمهور الهضبة، كما روج الشاهر تامر حسين للأغنية عندما نشر بعض كلمات الأغنية التي تقول "ده حبيبى لو نزل الأرض الكل يعتزل أماكن السهر".

وكان النجم الكبير عمرو دياب، نشر الثلاثاء الماضى، عبر صفحته على فيسبوك، صورة مع دينا الشربينى، وطاقم عمل الأغنية وبعض الأصدقاء والمقربين، صحبها بتعليق "أماكن السهر.. قريبا"، حيث يستعد خلال أيام لطرح الأغنية، التى انتهى من تسجيلها فى سرية تامة ليطرحها خلال الأيام القادمة كواحدة من أغنياته فى موسم الصيف.

وكان قد حقق النجم الكبير عمرو دياب، من خلال أغنيته الأخيرة "يا بلدنا يا حلوة"، عدد مشاهدات اقترب من 30 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك منذ طرحها من عدة أيام، حتى أنها تصدرت تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.