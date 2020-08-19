شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: زى الأيام دى السنة اللى فاتت كنت بمر بأصعب فترة فى حياتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم خالد سليم ذكريات مروره بفترة صعبة العام الماضى بعد إجرائه جراحة لإزالة ورم فى الأحبال الصوتية أثر بشكل كبير على شكله وصوته وقتها، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل وعاد بشكل أفضل، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صور له تظهر قوته البدنية بعد مرور نحو عام على العملية.



خالد سليم

وعلق خالد سليم على الصور قائلا "زى الأيام دى السنة اللى فاتت كنت بمر بأصعب فترة فى حياتى.. لو فاكرين شكلي قبل عملية استئصال الورم كان عامل إزاي.. مفقدتش الأمل وكان عندي إيمان وإرادة إني مفيش حاجة مستحيلة.. الحمد لله..بالصبر والاستمرار هتحققوا كل حاجة بتحلموا بيها".

وفى سياق منفصل اقترب فيلم "جدو مشاكل" للنجم خالد سليم، من الخروج إلى النور، بعد 3 سنوات من تواجده فى العلب، بعدما تم طرح الأفيش الدعائى للعمل الذى انطلق تصويره فى عام 2017 حيث كان يحمل اسم "اتنين فى واحد" وقتها، وتعرض للعديد من المشاكل الإنتاجية التى تسببت فى إيقافه أكثر من مرة حتى تم الانتهاء من تصويره بالكامل.





الفيلم تم تغيير اسمه أكثر من مرة خلال فترة التصوير حيث كانت البداية باسم "اتنين رايح جاى" وبعد ذلك تغيير إلى "اتثنين فى واحد" ليتم الانتهاء من تصويره وتنقطع أخبار الفيلم حتى أبطاله لم يعرفوا مصيره، حتى تم الكشف عن الأفيش الدعائى منذ أيام تحت اسم "جدو مشاكل" حيث ينوى صناعه طرحه خلال الفترة المقبلة.