شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هارى وميجان ماركل يخططان لمشروع سرى لهوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن انتقل الأمير هارى وميجان ماركل إلى كاليفورنيا فى وقت سابق من هذا العام، انتشرت شائعات تزعم أن لديهما خطة لكسب الأموال من خلال مشاريع فى هوليوود، ويبدو أنهما الآن يتخذون خطوات للقيام بذلك فوفقًا للمصادر، كان الزوجان يسوقان بهدوء لفكرة مشروع كما نشر Variety.

وأضاف الموقع أن تفاصيل مشروع ميجان وهاري ليست معروفة حتى الآن لكن الزوجان المشهوران عالميًا عقدًا اجتماعات في يونيو مع عدد من الشبكات.

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وغير معروف أيضًا إذا كان من المفترض أن يكون المشروع مسلسل تلفزيوني مكتوب أو غير مكتوب ، أو أي شيء آخر. لكن مهما كان الأمر ، يرغب الزوجان في العمل كمنتجين مشتركين في المشروع ، وفقًا لمصدر مطلع على الفكرة بالغة السرية، حسبما نشر.

وكانت قد انتشرت تساؤلات بكثافة حول انتقال الثنائي إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم نفي تماما ما يتردد، وأشار إلى أنها قصص مختلقة من أجل جذب المزيد من القراء فقط ، حيث أعلن الزوجين مؤخرا أنهما انتقلا لمنزلهما الجديد الموجود في سانتا بربرا و استقرا و استطاعا أن يستردا خصوصيتهما وجعل حياتهما أكثر هدوءا، فالتقرير الذي يشير إلى أنهما على وشك شراء بعض الممتلكات خاطئ لأنهما انتهيا بالفعل من هذه الخطوة، وانتقالهما الفعلي لسانتا باربرا يكشف زيف القصة المتداولة.