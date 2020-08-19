شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الكورى BTS يطلق "التيزر" الرسمى لأغنية "Dynamite".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفريق الكورى الشهير BTS التيزر الرسمى لأغنيتهم الإنجليزية الأولى "Dynamite" ومدته 28 ثانية، وذلك علي موقع "يوتيوب"، ومن المقرر أن تطرح الأغنية رسميا بعد غد الجمعة، وينتظرها قطاع هائل من محبى وعشاقى الفريق من شتى أنحاء العالم.

وقد وصلت مدة " التيزر " الخاص بالأغنية الي 28 ثانية ، وأثارت حماس كل محبي الفريق BTS ، و قد تم تداوله بكثافة عبر الـ SOCIAL MEDIA.

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يذكر أن الفريق الكوري BTSيسعي حاليا لتكثيف نشاطه بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة ، حيث يمتلك BTS جدول مذهل يظهر الاحداث التي سيحرض جمهور هذا الفريق علي متابعتها سواء من اطلاق اعمال فنية ، أو التواجد بالحفلات أو البرامج ، و يبذل الفريق مجهود كبير في وضع خطة مهمة للترويج لأغنيتهم السينجل الجديدة ​​"Dynamite " ، والمقرر أن تطلق في 21 أغسطس الجاري و هي باللغة الإنجليزية ، و هي أغنية من البومهم المقبل الذي لم يعلن الفريق عن اسمه حتي الان أو موعد إطلاقه ، كما يتم اطلاق الكليب الخاص بالأغنية في نفس اليوم .

وبعد ساعات من إطلاق أغنية ​​"Dynamite " سيظهر أعضاء الفريق في بث مباشر علي " VLIVE " و هي خدمة فيديو حية في كوريا الجنوبية تسمح للمشاهير الموجودين في البلاد ببث مقاطع فيديو حية على الإنترنت ، و من أجل الترويج لـ ​​"Dynamite " ، سيحل فريق BTS ضيفا علي برنامج " Today Show " وذلك يوم 24 أغسطس المقبل ،كما ينتظر محبي و عشاقي فريق BTS مشاركتهم حفل " MTV Video Music Awards" لعام 2020 و هو واحد من أهم و أشهر الاحداث الفينة ، و من المقرر أن يقام في 30 أغسطس المقبل .







