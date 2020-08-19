شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يتقمص دور آسر ياسين فى وصلة هزار مع نيللى كريم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوى، متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو جديد وهو يتقمص دور الفنان آسر ياسين فى وصلة هزار مع النجمة نيللى كريم.

وظهر الفيشاوى فى الفيديو وهو يجلس بجوار نيللى كريم ويطالبه بترديد الجملة الشهيرة "هاى شوجر"، التى اشتهر بها مع آسر ياسين فى مسلسلهما الأخير 100 وش.

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ويقوم أحمد الفيشازى فى الوقت الحالى بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "30 مارس"، والفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، والعمل من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.









ومن ناحية أخرى شاركت النجمة نيللي كريم متابعيها بعدة صور مع النجم آسر ياسين من خلال إجازتهما الصيفية بعدما تألقا خلال دراما رمضان مؤخرًا عبر بطولتهما لمسلسل "بـ100 وش" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وهو العمل التي ألمحت نيللى كريم خلال تعليقها على الصور إلى وجود جزء ثانٍ منه حيث شوقت متابعيها له بشكل كبير حين كتبت أنها لا تطيق انتظار الجزء الثاني من المسلسل.

ومن وقت لآخر تتفاعل النجمة نيللى كريم مع متابعيها عبر صور من استمتاعها بعطلتها الصيفية في الوقت الحالي، وهو ما حصل مؤخرًا حينما نشرت صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام بالإضافة إلى فيديو ظهرت فيه أثناء ركوبها مركب فى البحر وتمسك بكلبها بالإضافة إلى استماعها إلى أغنية حلوة يا بلدى.