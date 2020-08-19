شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تشوق جمهورها لعمل يجمعها مع أحمد الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة نيللى كريم جمهورها لمشاركتها مع النجم أحمد الفيشاوى فى عمل فنى قريبا، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر خاصية ستوري في حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"قريبا".

نيللي كريم

ويقوم أحمد الفيشازى فى الوقت الحالي بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "30 مارس"، والفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته علي حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، والعمل من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.

ومن ناحية أخري شاركت النجمة نيللي كريم متابعيها بعدة صور مع النجم آسر ياسين من خلال إجازتهما الصيفية بعدما تألقا خلال دراما رمضان مؤخرًا عبر بطولتهما لمسلسل "بـ100 وش" الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وهو العمل التي ألمحت نيللي كريم خلال تعليقها على الصور إلى وجود جزء ثانٍ منه حيث شوقت متابعيها له بشكل كبير حين كتبت أنها لا تطيق انتظار الجزء الثاني من المسلسل.

ومن وقت لآخر تتفاعل النجمة نيللى كريم مع متابعيها عبر صور من استمتاعها بعطلتها الصيفية في الوقت الحالي، وهو ما حصل مؤخرًا حينما نشرت صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام بالإضافة إلى فيديو ظهرت فيه أثناء ركوبها مركب فى البحر وتمسك بكلبها بالإضافة إلى استماعها إلى أغنية حلوة يا بلدى.