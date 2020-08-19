شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تروج لفيلمها الجديد "تؤام روحى" بفيديو على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أمينة خليل، على بث مقاطع فيديو عبر الاستورى الشخصى لها بموقع إنستجرام، للترويج لفيلمها الجديد تؤام روحى، المقرر عرضه اليوم فى دور العرض السينمائى.

وقالت أمينة خليل فى الفيديوهات التى بثتها "انهاردة يوم مهم جدا جدا بالنسبالى، فيلم تؤام روحي انهاردة هيتعرض في سينمات كتير اوي الساعة 7، كلنا اشتغلنا جامد جدا على الفيلم دا ويارب يعجبكم، انا مبسوطة ومتحمسة اد الدنيا اشوفكم بليل فى السينما يا جماعة، ادعولنا وابعتولنا قوللنا رأيكم فى الفيلم".









وكانت الجهة المنتجة طرحت البرومو الخاص به والذى حاز على إعجاب الكثيرين، حيث يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم.

يذكر أن الحياة أعيدت لدور العرض منذ فترة بعد 3 أشهر من الاغلاق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة المصرية اعادة تشغيل دور العرض بنسبة 25% فقط وهو ما جعل القائمين عليها يعرضون أفلام شهر يناير وفبراير مرة أخرى، ولكن مع توقعات زيادة نسبة التشغيل إلى 50 % جعل المنتجين يتشجعون على طرح أفلامهم.