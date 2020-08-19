شكرا لقرائتكم خبر عن هلسينكى وبرلين يشوقان الجمهور للجزء الخامس من La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عشاق مسلسل "La Casa De Papel" فى انتظار مفاجآت كبيرة يحملها الجزء المقبل من المسلسل الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال 4 أجزاء مضت، ما جعل عشاق العمل ينتظرون على أحر من الجمر الجزء الخامس الذى سيعرض العام المقبل.



هلسينكي وبرلين

بدورهما شوق كل من الممثل بيدرو وداركو بريتش اللذان يجسدان شخصيتى هلسينكى وبرلين جمهور المسلسل من خلال نشر صورة ظهرا خلالها معاً من كواليس المسلسل، وعلق عليه الأخير بكتابة : "لقد عدنا، من الرائع رؤيتك يا أخى".

من ناحية أخرى حرصت النجمة الإسبانية أورسولا كوربيرو، أحد بطلات المسلسل وصاحبة شخصية "طوكيو" في مسلسل La Casa De Papel، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 31 قبل اسبوع، بمقطع فيديو لها وهي تلهو فيه مع كلبها نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام منذ قليل، والتي تبدو فيه وكأنها تستقبل عامها الجديد بالمكوث في منزلها.

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وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس منذ أيام عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، ويبدأ تصويره غدا الثالث من أغسطس الجارى، المسلسل فكرة أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح منصة نتفليكس.

وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل "البروفيسور" حيث تصل الحرب الى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".