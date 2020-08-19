شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق لتليفزيون الخليج 365: أشكر الرئيس السيسى لوقوفه بجوار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم اللبنانى وليد توفيق ضيفا على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل جمال عبد الناصر، وقال وليد فى بداية حديثه: "البسمة على وجهونا لكن قلبنا بيدمع على أحلى مدينة فى الدنيا اللى بيحبوها الدول العربية بيروت نزلت شوفت دموع الناس وخلينا مع بعض نعزى أهالى الضحايا الشهداء وربنا يشفى جراح المصابين واستقالة الحكومة اللبنانية لا تفرق معنا اللى بيروح بيجى غيرهم بس لازم يتحاسبوا لأنهم هما كانوا السبب في اللى حصل في أجمل مدينة لازم المسئول يتحاسب من ما يكون من رأس الهرم إلى تحت واللى حصل تسيب و عدم مسئولية".

كما وجه وليد توفيق الشكر إلى مصر لوقوفها بجانب لبنان في محنتها، قائلا: "كل الشكر إلى مصر الحبيبة للوقوف بجانبنا وكلمة شكر قليلة لكل الأيادى البيضاء وكل الدول العربية اللى وقفت جنبنا بهذه المحنة ولازم كله يتحاسب، وانحنى إلى مصر لوقوفها بجانبنا والتحية إلى رئيس مصر عبد الفتاح السيسى".

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وأضاف "الله ياخد كورونا ونخلص منها وكورونا خليتنا نعقد في البيت ونخاف نسلم على بعض وعلى أخواتنا وعلى أولادنا بقينا نخاف من الحضن واتحرمنا من أحلى حاجة، لذلك عملت أغنية جديدة اسمها قلبى وقلبك".

وكان الفنان وليد توفيق علق على تفجيرات بيروت، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، حيث قال وليد توفيق فى تصريحات سابقة أن لبنان ومصر بلد واحدة، داعيًا أن يديم الحب بين البلدين بسبب وقوفها بشكل بطولى بجانب لبنان في أزمتها.

وتابع توفيق أنه لم ير مثل هذا الانفجار الذي حدث، حيث كان جالسًا على "الكنبة" في صالون بيته الذي يبعد عن بيروت 6 كيلو ولكنه سقط على الأرض من قوة الانفجار، مشددًا على أنه اطمأن على جميع أصدقائه ولكن الأكثر تضررًا في منازلهم هم إليسا وراغب علامة، وأضاف أن زوجة رامي عياش أصيبت جراء الحادث وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج واطمأن عليها، مقدمًا الشكر إلى مصر وشعبها بسبب مساندهم للبنان بعد الحادث.