شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Death on the Nile للنجمة جال جادوت.. اعرف توقيت العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Death on the Nile، الملامح الأولى للعمل السينمائي المقرر عرضه في أكتوبر المقبل، بعد ان شهد الكثير من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ونشرت الصفحة الرسمية لشركة 20th Century Studios، عبر موقع تويتر، عن التريلر الأولي للفيلم الجديد المستوحى من رواية الكاتبة أجاثا كريستي.

فيلم Death on the Nile وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذي يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.

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