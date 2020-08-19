شكرا لقرائتكم خبر عن 136 ألف جنيه جديدة تضاف لإيرادات فيلم "الغسالة" وتوأم روحى يسجل 100 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيلم "الغسالة" 136,210 ألف جنيه إيرادات فى التذاكر، أمس الثلاثاء، لتصل الحصيلة الإجمالية للفيلم إلى 10 ملايين و800 ألف جنيه، حيث طرح الفيلم يوم الخميس الموافق 30 يوليو الماضى – وقفة عيد الأضحى – ويتصدر "الغسالة" ايرادات الموسم الذى يشهد عرض 3 أفلام أخرى أمامه تم عرضهم سابقاً فى موسم إجازة منتصف العام الدراس، وفيلم آخر جددي وهو "توأم روحى" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

تدور أحداث الفيلم فى اطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

وفى سياق آخر، بدأ عرض فيلم "توأم روحي" للفنانين حسن الرداد وأمينة خليل أمس بدور العرض، حيث حقق الفيلم في أول أيام عرضه 94 ألفًا و549 جنيه بدور العرض،"توأم روحي" بطولة الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.