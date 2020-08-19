شكرا لقرائتكم خبر عن فورمة النجوم.. مصطفى شعبان وخالد سليم وكريم فهمى يقضون صيفهم فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الأسابيع الطويلة التى قضاها الجميع فى المنازل بسبب انتشار وتفشى وباء فيروس كورونا، الأمر الذى ترتب عليه إغلاق صالات الألعاب الرياضية، إلا أن عددا كبيرا من النجوم، تداركوا الأمر سريعا، بعد قرارات الفتح التدريجى، لاستعادة "الفورمة" سواء الذين يقضون صيفهم فى مناطق ومدن شاطئية وساحلية، أو الذين يقضونه فى القاهرة، وتحديدا داخل صالات الألعاب الرياضية، حيث أصبح "الجيم" من أساسيات النجوم فى هذا التوقيت، والحفاظ على الانتظام فى الجيم، هو بمثابة الحفاظ على "النجومية".

عدد كبير من النجوم، حرصوا على توثيق، صورهم، وهم فى صالات الألعاب الرياضية، من أجل "فورة" الصيف، مع تدريبات رياضية عنيفة، من شأنها أن تحافظ على شكل الجسم.



خالد سليم



خالد سليم فى الجيم

النجم خالد سليم، نشر مجموعة من الصور، أثناء تواجده فى صالة الألعاب الرياضية، وهو يمارس تدريبات عنيفة، وعلق على الصورتين وقال، "زى الأيام دى السنة اللى فاتت كنت بمر بأصعب فترة فى حياتى.. لو فاكرين شكلي قبل عملية استئصال الورم كان عامل إزاي.. مفقدتش الأمل وكان عندي إيمان وإرادة إني مفيش حاجة مستحيلة.. الحمد لله..بالصبر والاستمرار هتحققوا كل حاجة بتحلموا بيها".



كريم فهمي

Advertisements



كريم فهمي ومحمد الشرنوبى



هشام ماجد ومحمد كيلانى

كما نشر هشام ماجد، صورا أثناء ممارسته ألعاب رياضية مع كل من محمد كيلانى، وذلك عبر ستورى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، كذلك نشر كريم فهمى، صورا على ستورى حسابه، وهو يقوم بتدريبات رياضية عنيفة، ويبدو أنه يستعد لدور ما، حيث يحافظ على "فورمة" جسمه بشكل ملحوظ، وفى صورة أخرى نشرها كريم، يظهر معه محمد الشرنوبى، يقف على عجلة من أجل تدريبات القدم.

كذلك استعرض النجم مصطفى شعبان، فورمته الجديدة التي ظهر فيها بلياقة بدنية عالية من داخل إحدى صالات الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وظهر شعبان في الفيديو وهو عارٍ من الجزء الأعلى ويقوم بتمرينات كتف في إحدى صالات الجيم، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات والإعجابات على الفورمة الجديدة التي ظهر بها.



أحمد مجدى

وهو أيضا نفس ما قام به الفنان الشاب أحمد مجدى، والذى نشر مجموعة من الصور له أثناء تدريبات رياضية فى "الجيم"، وحصد عليها مئات التعليقات والاعجابات.