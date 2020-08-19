شكرا لقرائتكم خبر عن "اختراع" يجمع تامر حسنى بـ محمود العسيلى فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم تامر حسنى فجر اليوم من تصوير كليب جديد بعنوان "اختراع"، يقدمه تامر كديو غنائى مع المطرب محمود العسيلى، والأغنية سوف يضمها تامر لألبومه الجديد، وهى من كلمات أحمد حسن، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر حسنى، ومدير التصوير جلال الزكى، وتم التصوير بإحدى قرى الساحل الشمالى.

كما انتهى النجم تامر حسنى من تسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وحسام سعيد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعى، ورمضان محمد، وأحمد المالكي.

ومن الملحنين محمود أنور، وتامر علي، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، وأحمد زعيم، ومدين، والموزعين فهد، وعادل حقي، وتوما، ورامي سمير، وعلي فتح الله، وسام عبد المنعم، ويحيي يوسف، وجلال الحمداوي، وإلهامي دهيمة، وأحمد عبد السلام.

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ومن أبرز الأغاني "دلوقتى ارتاح" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والثانية "أنت لوحدك" كلمات رمضان محمد، ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامى دهيمة.

والثالثة "قد الفراق"، كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع إسلام زكى، والرابعة "هقولها تاني"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع عادل حقي.

من ناحية أخرى، بدأت المخرجة سارة وفيق معسكراً مغلقا من أجل مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، الذى انتهى فريق العمل من تصويره مؤخراً، حيث كان تامر حسنى يصور المشاهد الأخيرة فى حى الدقى، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهى سارة من إجراء المونتاج خلال الأيام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهز للعرض فى أى وقت.

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق, الفيلم انتاج مشترك بين. شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.