شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أغنية "خلينى" قبل طرحها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح النجمة لطيفة أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "خلينى" عبر موقع يوتيوب، والتى ستكون على طريقة الفيديو كليب، غدا الخميس، فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وقالت لطيفة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن أغنية "خلينى" ستكون باللهجة التونسية وجديدة، وكان المفروض تنزل قبل انفجار بيروت لكن أجلناها بسبب الانفجار، والأغنية من كلمات ياسين حمزاوي، ومن ألحان وتوزيع أمين القلسي.

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واحتفلت الفنانة التونسية لطيفة مؤخرا، بأول مليون مشاهدة بعد إصدار كليبها رد الباب وغرب، عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب منذ طرحه، من كلمات وألحان جمال عيسى وتوزيع حمدى المهيرى.

يشار إلى أن النجمة التونسية لطيفة طرحت أيضا، أغنية تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.