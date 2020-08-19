شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان بانوراما الفيلم القصير فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان بانوراما الفيلم القصير فى تونس عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، وهو المهرجان الذى فتح باب التقدم للمشاركة فى الدورة السادسة من المهرجان، والتى تنطلق فى 2021، ويستمر المهرجان في استقبال الأفلام حتى 1 يناير المقبل واختارت إدارة المهرجان كل من المنتجة درة بوشوشة والممثل واستاذ جامعي لسعد الجموسي والممثل جزائري حسان كشاش لعضوية لجنة تحكيم المهرجان في دورته السادسة.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس تم تأسيسه عام 2016 ويدير المهرجان المخرج كمال عويج ويستقبل المهرجان الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم ويختار فى جوائزه أفضل 3 أفلام قصيرة.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير تقام كل دورة منه فى محافظة مختلفة فى تونس وسبق وشارك في الدورة الخامسة من المهرجان 260 فيلما من تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، الإمارات، الكويت، بحرين، الهند، فرنسا، يونان، موريتانيا، وتندرج المشاركات تحت قسمين هما الافلام الروائية والوثائقية.

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وكانت لجنة التحكيم الدورة الخامسة والتي أقيمت في فبراير 2020 ضمت كل من، الإعلامية والمخرجة والمنتجة التونسية مبروكة خذير والمخرج التونسي أنيس لسود والممثلة فاطمة بن سعيدان.