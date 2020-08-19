شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سميرة عبد العزيز تكشف كيف تزوجها محفوظ عبد الرحمن بدون مأذون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن حكاء الدراما المصرية الذى كتب روائع الأعمال التاريخية والسير الذاتية، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 19 أغسطس من عام 2017 بعد رحلة عطاء أدبى وتاريخى أثرى خلالها الحياة الثقافية والأدبية والدرامية بروائع الأعمال.

وفى ذكرى وفاة حكاء الدراما المصرية تواصلنا مع زوجته الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز التى كشفت قصة زواجها من الكاتب الكبير بدون مأذون.



سميرة عبدالعزيز أثناء الحوار

وتحدثت الفنانة الكبيرة لليوم السابع عن بداية قصة حبها للكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن قائلة: "كنت عضوة بالمكتب الفنى فى المسرح القومى، وجاءت فرقة من الكويت تريد أن تعرض على المسرح القومى، وذهبت لمشاهدة العرض، وكانت المسرحية بعنوان (حفلة على خازوق) وانبهرت بها، وسألت عن المؤلف وعرفت أنه مصرى واسمه محفوظ عبدالرحمن وحزنت لأنه أعطاها للكويت ولم يعطها للمسرح القومى، وكان مسافرة ولم أقابله، وبعدها تلقيت عرضا من إحدى شركات الإنتاج للمشاركة فى مسلسل عنترة، وعرفت أن المؤلف محفوظ عبدالرحمن وأعجبنى احترامه وتقديره للمرأة فى كتاباته، ولكنى أيضًا لم أره".

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وأضافت: "بعد سنة جاء نفس المخرج الأردنى عباس أرنأوط وكان يخرج معظم أعمال محفوظ، وعرض علىَّ دور فى مسلسل محمد الفاتح، ولكنه كان دورا صغيرا، فقررت أن أعتذر، فقال لى المؤلف موجود ممكن تكلميه يكبر الدور، ففرحت عندما عرفت أنه محفوظ عبدالرحمن وذهبت وقلت له: حضرتك اللى كتبت حفلة على خازوق، دى مسرحية رائعة إزاى تعطيها للكويت ولا تعطيها للمسرح القومى انتوا بتجروا ورا الفلوس".

تضحك سميرة عبدالعزيز وهى تتذكر هجومها على محفوظ عبدالرحمن قائلة: "رد علىَّ بهدوء وقال: الرقابة رفضتها أرميها، فشعرت بالخجل واعتذرت له، ثم قلت دورى فى المسلسل صغير، ممكن تكبر لى الدور، فرد قائلا: أسف مابكبرش الدور لحد، عاجبك اشتغلى، مش عاجبك اعتذرى ففكرت، وقلت له: هاعمل الدور بس العمل الجاى ممكن يكون دورى أكبر، فقال أوعدك".

وتابعت: "اشتغلت مسلسل الفاتح وبعدها سافرنا عجمان لتصوير مسلسل «ليلة سقوط غرناطة» وبالفعل كان دورى فيه أكبر، وخلال السفر نشأت بيننا صداقة، وفى نهاية تصوير المسلسل قال لى (باقولك ايه ما تتجوزينى)، فارتبكت، وقلت له أننى أحب الفن ومش عاوزة ارتبط بشخص يمنعنى لأن زوجى الأول كان لا يحب عملى، فقال لى صوابعك مش زى بعضها، وأنا زيك عندى تجربة وعندى ولد وبنت وبحب الفن، وطلبت مهلة للتفكير".

وأوضحت: بدأنا بروفات المسلسل الجديد فى مصر وكنت أصطحب ابنتى منار معى، فأحضر محفوظ ابنته مها ونشأت بينهما صداقة، وبعدها سافرنا لتصوير المسلسل الجديد فى تونس، وهناك سألنى مش فكرتى خلاص، فأبلغته بموافقتى، فبحث عن مأذون لإتمام زواجنا فى تونس ولكنه عرف أن عقود الزواج هناك مدنية اقترح المخرج أن نستعين بشيخ كان معنا وهو أستاذ شريعة، وقال نعقد لكم عقد إسلامى وكل الفرقة شهود ونعمل فرح وتقولى زوجتك نفسى، وبعد العودة لمصر توثقوا العقد، وبالفعل تزوجنا دون مأذون والفرقة عملت لنا فرح كبير وبناتنا حضروا وكانوا مبسوطين".

وأشارت إلى أنهما عادا إلى مصر بعد شهر، وتم عقد زواجهما فى منزل سميحة أيوب وسعد الدين وهبة الذى يعتبره محفوظ أستاذه وأحضروا "مأذون" وكان وهبة شاهدًا على عقد الزواج قائلة: "عشت أجمل سنوات عمرى مع محفوظ، وعاش معنا أبناؤنا الثلاثة ابنتى وابنه وابنته، وقررنا ألا ننجب ونكتفى بتربية أبنائنا وإسعادهم وكان نعم الأب لأبنائى ونعم الزوج والأخ والسند".