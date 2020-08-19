شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر تشعل تيك توك بخفة ظل ودلع.. وفيديوهاتها تحقق ملايين المشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر الأنظار منذ دخولها على تطبيق تيك توك، واتسمت فيديوهاتها بخفة الظل والدلع وإبدعها الكبير فى تقمصها الشخصيات، وتشارك ليلى يوميا جمهورها الذى يتابعها على تيك توك العديد من الفيديوهات وتحقق ملايين المشاهدات، ويتابعها على التطبيق 2 مليون ونصف متابع، كما تنشر ليلى فيديوهات كوميدية برفقه أسرتها.

وبدأت ليلى زاهر مقطع الفيديو بتقليد أداء رضوى الشربينى وهى تنقل رسالة إحدى متابعيها، بقولها: "مش خلاص لاء روحت عملاله بلوك"، ثم ترد عليها نور متقمصة دور رضوى، لتشجعها على ما قامت به: "برافو برافو برافو برافو"، لكنها صدمت عندما فاجأتها ليلى، بقولها: "هتجنن إن أنا عملتله بلوك"، وتعبيرًا عن دهشتها، ترد نور "إيه إيه.. أنا قولتلكو كده والله أنا قولتلكو كده".

كما شارك الفنان أحمد زاهر، ابنته ليلى زاهر، فيديو على تيك توك، بمقطع من برنامج للداعية "مبروك عطية"، أحد أشهر الدعاة على الشاشة، والذى اشتهر بمصطلحاته وأسلوبه الخاص، والذى أيضا يضفى على طريقة حديثه طابعا كوميديا بسيطا، فيمزج آراءه والمكالمات الهاتفية التى يتلقاها ببعض من التعليقات الساخرة.

وقالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، مؤخرا إنها تحب التمثيل كثيرا، وأن والدها الفنان أحمد زاهر هو من أوقفها عن التمثيل لمدة 6 سنوات، وكان يرفض عودتها للتمثيل خلال الفترة الراهنة، إلا أنه بعد حديث بين الفنان ياسر جلال والفنان أحمد زاهر تراجع عن موقفه بشأن عودتها للتمثيل.

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