شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق لتليفزيون الخليج 365: انفجار بيروت نكبة ومازال لبنان ينزف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان وليد توفيق ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر والإعلامية شروق وجدى، ليتحدث عن الأوضاع فى لبنان بعد الأزمة التى تعرضت لها، وكذلك عن الفن والسياسة، وقال الفنان وليد توفيق إن ما حدث فى لبنان لا يشفيه استقالة، أو وزير ولا رئيس وزراء، فإذا ذهبوا سيأتى غيرهم، لكن لابد أن يحاسب من كان السبب فيما حدث فى أجمل مدينة بيروت، فهناك مسئولون عن هذا الانفجار ولابد أن يحاسبوا من رأس الهرم لنهايته، لأن ما حدث قلة مسئولية فأنا عشت حرب ورأيتها وسمعت الطيران الإسرائيلى وهو يضرب لبنان ، لكنى لم أسمع فى حياتى قط مثل هذا الانفجار فهو نكبة كبيرة ومازال لبنان ينزف، ومن يرى الواقع بعينه يختلف تماما عما يراه من وراء الشاشة .

وقال الفنان وليد توفيق الدعم الذى أقدمه هو شيء قليل ، وقد تعلمنا هذا من الكبار الذين سبقونا فى مصر وبيروت من أم كلثوم وعبد الحليم وفيروز ووديع الصافى وماجدة الرومى ، فأنا قدمت ماعلى وهذا أقل ماأقدمه ، فكل الشكر لأيادى البيضاء وأصدقائى المحبين ، وأنا أدعو كل فنان لأننا لدينا الكثير من العلاقات مع رجال الأعمال وغيرهم أن يسخر تلك العلاقة الطيبة لمساعدة بلده ، وماقدمته لبلدى أننا تجمعنا مع رجال أعمال وجاليات عربية وتبرعوا بمبلغ خمسة وثلاثين طن مساعدات وهم ثلاثة طائرات ، ففرحتى لا توصف بأننى استطعت أن أقدم ولو شيء بسيط لبلدى الحبيب، وعن أنواع المساعدات أوضح كل الأنواع من أغذية وملابس وسرائر وأغطية وفرش، ولى الشرف أننى تعاملت مع الجيش اللبنانى وتم تسليمه هذه المساعدات وسيقوم بتوزيعها معنا.