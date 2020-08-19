شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين ترتدى كمامتين وقناعا للوقاية من كورونا فى مطار دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، فيديو توعوى ظهرت فيها وهى تتخذ إجراءات شديدة القوة للوقاية من عدوى كورونا داخل المطار، حيث نشرت فيديو على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، خلال وجودها فى مطار دبى، وهى ترتدى كمامتين وقناع واقٍ وتطالب جمهورها بالاستمرار في الوقاية للحفاظ على الصحة العامة وعدم تفشي عدوى كورونا.

ووجهت سوزان نجم الدين، رسالة إلى متابعيها عبر الفيديو، قائلة: "بيقولوا الوقاية خير من العلاج، وأنا أتخذ احتياطاتي الكاملة ولبس كمامتين مع القناع البلاستيكي، وأنا بالمطار في دبي ورايحة على بلد فيها حالات كورونا كتير، وعشان الواحد يحافظ على صحته وصحة الناس اللي حوله، والصحة أهم شيء بالحياة واللي ما عندوش صحة لا يملك أي شيء تاني".



سوزان نجم الدين

وفي وقت سابق، وجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، رسالة إلى جمهورها فى ظل توتر الأجواء السياسية فى لبنان وسوريا، موضحة أنه لابد الحفاظ على الأمن ووحدة الشعب والحضارة للرجوع مرة أخرى لبناء أوطاننا.

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وقالت سوزان نجم الدين، فى فيديو عبر حسابها بموقع تويتر: "أهم شىء لازم نحافظ عليه في الفترة الصعبة اللى تمر بها معظم البلدان العربية، لازم نحافظ على الأمن ونشتغل عليه ولا بد أن نتوحد ونبقى أيد واحدة، لا نقدر نبنى بلادنا إلا لما نكون موحدين، لازم نحافظ على كرامتنا أهم شىء ومحبتنا، نحافظ على الأشياء الباقية وعلى الحضارة الحلوة، عشان فى يوم من الأيام نرجع نبنى اللى راح".

يشار أن آخر أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان قد شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.