إيرادات الثلاثاء.. "الغسالة" الأول و"توأم روحي" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

موسم سينمائي ضعيف، تعيشه دور العرض، بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ لم تستقبل القاعات أفلامًا جديدة، سوى فيلم "الغسالة"، وفيلم "توأم روحي"، ويتنافسا على إيرادات شباك التذاكر مع 3 أفلام قديمة من مواسم سابقة، هي: "لص بغداد"، "الفلوس"، و"بنات ثانوي"، في ظل خوف المنتجين من الخسارة، مع الالتزام بطاقة استيعابية لا تضمن تحقيقهم الإيرادات المرجوة.

الأفلام الخمس، حققت أمس الثلاثاء 18 أغسطس، إيرادات قُدرت بـ 279 ألفا و392 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الغسالة

حقق فيلم "الغسالة"، إيرادات قُدرت بـ136 ألفا و210 جنيهات، ليأتي في صدارة الشباك ويحصل على المركز الأول.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.

توأم روحي

بعد طرحه مساء أمس الثلاثاء، حصل فيلم توأم روحي، على المركز الثاني، محققا 94 ألف و549 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، آخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

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الفلوس

في المركز الثالث جاء فيلم "الفلوس"، بعد تحقيقه 11 ألفًا و67 جنيها.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

لص بغداد

حصل فيلم "لص بغداد" على المركز الرابع، محققًا 6 آلاف و989 جنيها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

بنات ثانوي

ذهب المركز الخامس لفيلم "بنات ثانوي"، وحقق 577 جنيها.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، مايان السيد.