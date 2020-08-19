قبل مسلسل "نتفليكس".. أفلام ومسلسلات "عمرو دياب" التي لم تخرج للنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

جاء إعلان شبكة نتفليكس العالمية أمس عن اتفاقها مع الفنان عمرو دياب على تقديم مسلسل درامي، ليضع أولى خطوات مشروع درامي تردد الهضبة في خوضه أكثر من مرة على مدار السبع سنوات الماضية، وكانت البداية مع تعثر تجربة مسلسل "الشهرة" الذي أعلن عنه عام 2013.

وشهدت التجربة التي لم تصل إلى مرحلة التصوير، أكثر من تعديل قبل توقفها تماما، إذ قام بالبداية الكاتب مدحت العدل بكتابة السيناريو والحوار، على أن يعرض "الشهرة" في موسم رمضان عام 2014، ويتولى إخراجه أحمد نادر جلال.

وبعد عام من الإعلان عن المسلسل، تم إسناد إخراجه إلى رامي عادل إمام، ويقوم ببطولته الفنان عمرو دياب بمشاركة حسين فهمي، وأحمد فهمي، وإدوارد، وسامي العدل، ومنه شلبي، وبشرى، ومحمد لطفي".

وفى عام 2015 أعلن مدحت العدل انسحابه من كتابة مسلسل "الشهرة"، بسبب خلافات في وجهة النظر مع المخرج طارق العريان، بعد إسناد مهمة إخراج العمل له بدلا من المخرج رامي إمام.

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بالعام التالي 2016 أعلن المنتج تامر مرسي تعاقده رسميا مع المؤلف هشام هلال وموسى عيسى لكتابة مسلسل يقوم ببطولته الفنان عمرو دياب، ويحمل اسم "عبد الله" وهو اسم نجله، على أن يقوم بإخراجه طارق العريان، ورشحت منى ذكي لمشاركته البطولة.

وعلى الرغم من قيام هلال بكتابة حلقات المسلسل، والتأكيدات بأن التصوير من المقرر أن يكون بين مصر ودبي وروسيا، على أن يعرض حصريا على قنوات "MBC " في موسم رمضان 2017، لم يخرج العمل للنور لتتعثر فكرة تقديم عمرو دياب ثالث مسلسل في تاريخه الفني.

وفي 2017 ظهر اسم تامر حبيب كمؤلف لعمل يقوم ببطولته عمرو دياب، ولكن كان هذه المرة سينمائيا، وتشاركه البطولة دينا الشربيني ويقوم بإخراجه طارق العريان.

وقال تامر حبيب في تصريحات صحفية وتلفزيونية، إن الفيلم عبارة عن قصة رومانسية تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، تحكي عن نجم مشهور وفتاة تعيش على البحر وليست من معجبات النجم المشهور، إلى أن يجمعهما القدر بقصة حب.

وعلى غير المتوقع تراجع الحديث عن مشروع الفيلم أيضا، ويعد الثاني الذي تم الإعلان عن قيام عمرو دياب ببطولته، ولا يخرج للنور، إذ سبقه في منتصف التسعينات مشروعا بعنوان "المتمرد"، عن سيرة حياته من خلال رؤية فنية يكتب لها السيناريو والحوار الكاتب الكبير وحيد حامد، قبل أن يتوارى المشروع ويصبح ظهور "الهضبة" كممثل حلم مؤجل لمدة 27 عاما.