بعد 15 أسبوع بدور العرض.. "لص بغداد" يتجاوز 32 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "لص بغداد" 32 مليون جنيه، بعد 15 أسبوع منذ طرحه بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 32 مليون 972 ألف 325 جنيه. ويتنافس فيلم "لص بغداد" مع 3 أفلام أخرى بالسينمات هي "الفلوس"، "الغسالة"، "بنات ثانوي". Advertisements وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء بالعمل بقوة 25% فقط من طاقتها، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، حول مجموعة من اللصوص، يتنافسون لسرقة مقبرة الإسكندر الأكبر. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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