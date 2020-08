وفاة النجم بين كروس.. ووكيل أعماله: مات فجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل منذ ساعات قليلة النجم البريطاني بين كروس، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، بعد ما اشتد عليه المرض مؤخرًا.

وبحسب موقع BBC البريطاني، "بروس"، توفى بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرًا، وفقًا لتصريحات ابنته "لورين"، إذ قالت: "كان مريضًا منذ فترة ولكن كان هناك انخفاض سريع خلال الأسبوع الماضي"، بينما قال وكيل أعماله أنه مات فاجأة.

كانت بداية بين كروس الفنية في عام 1977، خلال مشاركته في فيلم A Bridge Too Far، وتوالت مشاركاته الفنية بعد ذلك، كما اشتهر بدوره في Chariots of Fire، وبحسب مدير أعماله فأنه انتهى من تصوير فيلم The Devil's Light قبل وفاته.