هنأت الفنانة سيمون، الهضبةعمرو دياب،على عمله الدرامي الجديد، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
نشرت الفنانة سيمون، صورة لها برفقه عمرو، من كواليس فيلم"أيس كريم في جليم"، بمناسبة عودته للدراما، بعد غيابإستمر لمده27 عاماً، وعلقت عليها قائلة:"مبروك العودة للتمثيل للفنان عمرو دياب، وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن أخر أعمال سيمون طرح أغنيتها الجديدة "إسهر بقى لوحدك"، وهى من كلمات: محمد ناصر، وألحان: وجيه عزيز، وتوزيع باسم منير، بالأضافة الى مسلسل"قيد عائلي"،وهو من بطولة:"صلاح عبدالله،عزت العلايلي،ميرفت أمين،بوسي"، من تأليف: محمد رجاء، وإخراج: تامر حمزه، والذي حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية .
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبه عودته للتمثيل..سيمون تهنئ عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.