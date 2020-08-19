نسرين طافش لجمهورها: أفعل ما يحلو لي

وجهت الفناة نسرين طافش، رسالة لمتابعيها، على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
و نشرت نسرين مجموعة صور لها، وعلقت عليها قائلة:"لا يعنيني ما تظنه بي أو تتخيله عني أو تتوقعه مني، خلقت حرة أفعل ما يحلو لي و أراه مناسب بكل حب شغف و وعي ..فلم أخلق كي أكون عند توقعات أحد ،رأيك فيني لا يعبر عني بل يعبر عنك أنت"
واضافت قائلة:"مدى تقبلك للآخر مهما كان مختلفاً عنك بالفكر بالشكل، بالدين، بالمعتقد، بالميول، بأسلوب الحياة، هو دليل على إتزان نفسي و رقي
الجدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين مسلسل"ختم النمر"، والذي يضم نخبة من النجوم أبرزهم:"أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ميريهان حسين، عفاف شعيب"، وهو من تأليف: محمد عبد المعطي، وإخراج: أحمد سمير فرج، وقد حاز على إعجاب الكثير من الجمهور فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.
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