صور.. جلسة تصوير جديدة ل كارمن سليمان



شاركت المطربة كارمن سليمان مجموعة صور لها، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت كارمن علي الصور قائلة:"كان فين حبك من بدري"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة كارمن سليمان كليب"لينا رقصة"، من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: جلال الحمداوي، وقد حقق نجاحاً كبيراً فور طرحه علي موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".





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