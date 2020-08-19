فيديو.. محمد نور يسجل أكثر من 150 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة"جاني في ملعبي"

حقق الفنان محمد نور بأغنيته الجديدة "جاني في ملعبي"، أكثر من 150 ألف مشاهدة، وذلك في ما يقرب من يومين على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:إسلام ساسو، ويقول مطلعها"جاني ف ملعبي .. جميل و النبي عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى قمر ما السما .. لوحة مجسمةصداع من كتر السمسمة كلامه دندنة و رقة و غنا بقولكم ايه ده جايلي انا".
يذكر ان نور قد طرح مؤخراً أغنية " مالك ياترى" في شهر يوليو الماضي، من كلمات:أحمد السقا، ألحان:محمد نور، توزيع:محمد علام.
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