محمد أنور يكشف موعد عرض الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"

أعلن الفنان محمد أنور، عن بدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل"قوت القلوب"، وذلك علي حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

نشر أنور صوره له مع أبطال المسلسل، وعلق عليها قائلا:"إبتداءً من الأحد 23 أغسطس حتى الجمعة

4 سبتمبر، تابعوا حلقات مجمعة من الجزء الأول لمسلسل قوت القلوب،وإنتظروا حلقات الجزء الثاني بدءً من السبت 5 سبتمبر علي قناة الحياه إن شاء الله".

ويضم المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم:"ماجده ذكي، سهر الصايغ، إسلام جمال، خالد ذكي " وهو من تأليف: محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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يذكر أن أنور بدأ تصوير مسلسله الجديد"إسعاف يونس"، وهو من بطولة:"ساره سلامة، محمد علي رزق، منه عرفة، مصطفي خاطر"، ومن تأليف: مصطفي عمر، ومن إخراج: معتز التوني .



