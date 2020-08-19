السبت.. حفل غنائي لصابر الرباعي في تونس

يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء أولى حفلاته الغنائية، في تونس، بعد انقطاع عن النشاط الغنائي لأكثر من 3 أشهر بسبب وباء فيروس كورونا الذي أصاب العالم مطلع 2020. مطلع 2020. يقام الحفل السبت الموافق 22 أغسطس، في إحدى الفنادق الكبرى في تونس، مع الإلتزام بقواعد التعقيم والسلامة للحضور. Advertisements يذكر أن الرباعي قد طرح مؤخراً أغنية "كلام في سرك" التي طرحها في أغسطس من العام الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الاغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:رامي جمال، توزيع:أحمد عبد السلام.

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