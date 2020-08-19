ملعب النجاح يجمع لايف ستايلز ستوديوز ومحمد نور

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد لنجم الغناء المصري محمد نور بعنوان "جاني في ملعبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة التي عكست كلمات الأغنية بقصة حب تربط محمد نور بفتاة تلعب كرة القدم وتتحداه بقوة، ويتعاون محمد نور في هذه الأغنية لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع إسلام ساسو. بقوة، ويتعاون محمد نور في هذه الأغنية لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع إسلام ساسو.

يشكل الفيديو كليب أيضاً أول عمل يجمع نور بالشركة المنتجة التي تخص الشارع المصري باهتمام كبير وتسعى دائماً لإنتاج أجمل الأغاني مع أهم النجوم والمواهب. دائماً لإنتاج أجمل الأغاني مع أهم النجوم والمواهب. Advertisements البارز في الفيديو كليب هو مشاركة مجموعة من اللاعبات المحترفات، خلال تصويره. لايف ستايلز ستوديوز تعاقدت في هذا السياق مع العديد من القنوات العربية الفضائية حيث يعرض الفيديو كليب بالتزامن مع لإصدار الأغنية على أكثر من ٢٥٠ منصة موسيقية رقمية حول العالم، مما سيساهم في انتشار العمل بشكل كبير.

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