غداً.. حفل لـ محمود التهامي في مكتبة الإسكندرية

يستعد المنشد الديني محمود التهامي لإحياء حفله في الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية. يقام الحفل غداً الخميس الموافق 20 أغسطس، على المسرح المكشوف بالمكتبة، يبلغ سعر التذكر 90 جنيهاً. أغسطس، على المسرح المكشوف بالمكتبة، يبلغ سعر التذكر 90 جنيهاً. Advertisements بدأت فعاليات المهرجان في دورته الـ18، يوم السبت الماضي بحفل غنائي للفنانة دينا الوديدي، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت 29 أغسطس الجاري، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، جميعها على المسرح المكشوف بالمكتبة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعاليم التعقيم وسلامة الحضور. الماضي بحفل غنائي للفنانة دينا الوديدي، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت 29 أغسطس الجاري، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، جميعها على المسرح المكشوف بالمكتبة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعاليم التعقيم وسلامة الحضور.

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