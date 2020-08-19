أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي تتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة

مازالت نجاحات أغنية "بالبُنط العريض" للفنان حسين الجسمي مستمرة، حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، في اليوم الثالث من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما، ويقول مطلعها" حبيبي بالبُنط

العريض غالي وأقرب من الوريد حالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض"

"بالبنط العريض" هو الإصدار المصري الثاني للجسمي في 2020، بعد أغنيته الرمضانية "سنة الحياة"، التي

طرحت لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، وسجلتأكثر من 15 مليون مشاهدة، من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله.

يذكر أن آخر الجسمي قد طرح مؤخرًا أغنية "أهواك للموت"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات: العالية، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:وليد فايد.