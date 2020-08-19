تفاصيل حفل مدحت صالح في الإسكندرية

يحيي الفنان مدحت صالح حفلاً غنائياً في الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، الذي تقام فعالياته في مكتبة الإسكندرية.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس، على المسرح المكشوف بالمكتبة، في تمام الساعة الـ 8

مساءً، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 180 جنيه.

يذكر ان مدحت قد أحيا مؤخراً حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية، وتميز بحضور مميز من جماهيره، مع

الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة، وشروط التباعد الإجتماعي، وإجراءات السلامة والتعقيم.

بدأت فعاليات المهرجان في دورته الـ 18، يوم السبت الماضي، بحفل غنائي للفنانة دينا الوديدي، وتستمر فعالياته الغنائية والثقافية حتى يوم السبت الموافق 29 من أغسطس الجاري، على أن تقام جميع عروضه على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.