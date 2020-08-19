سقوط المرشحين للقب في “بلاي أوف”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - فجر كل من أورلاندو ماجيك وبورتلاند ترايل بلايزرز مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطهما المرشحين البارزين للقب متصدري المنطقتين الشرقية والغربية ميلووكي باكس ولوس أنجلس ليكرز على التوالي، في المباراة الأولى بينهما في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين الفريقان بفوزيهما إلى نجميهما المونتينيغري نيكولا فوتشوفيتش وداميان ليلارد، حيث سجل الأول 35 نقطة مع 14 متابعة لأورلاندو ماجيك الذي حسم المباراة في صالحه بنتيجة 122-110، والثاني 34 نقطة لبورتلاند الفائز بنتيجة 100-93.

وكانت المرة الأخيرة التي خسر فيها متصدرا المنطقتين مباراتهما الأولى في البلاي أوف عام 2003 عندما خسر سان أنطونيو سبيرز وديترويت بيستونز.

وتقام المباراة الثانية الخميس.

في المباراة الأولى، فرض أورلاندو ماجيك أفضليته منذ البداية وحسم الربع الأول بفارق 10 نقاط (33-23)، وهو الفارق الذي انتهى به الشوط الأول (62-52) بعدما تعادل الفريقان في الربع الثاني 29-29.

واحتدم الصراع بين الفريقين في الربع الثالث لكن الافضلية كانت لاورلاندو بفارق ثلاث نقاط (30-27)، فيما كان الربع الأخير لصابح ميلووكي بفارق نقطة واحدة (31-31) لم تكن كافية لتفادي الخسارة.

وعلى الرغم من تألق نجمه اليوناني النيجيري الأصل يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 31 نقطة مع 17 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، لم يظهر ميلووكي بقوته المعهودة، خصوصاً في الجانب الدفاعي والتناسق في اللعب الجماعي وهو ما استغله أورلاندو لحسم النتيجة.

وخطف فوتشوفيتش الأضواء من أنتيتوكونمبو بتسجيله 35 نقطة مع 14 متابعة، وأضاف تيرنس روس 18 نقطة وكل من غاري كلارك وماركيل فولتز 15 نقطة.

ودخل أورلاندو الأدوار الإقصائية كأضعف فريق بين الفرق المتأهلة حيث حل ثامنا في المنطقة الشرقية بـ33 فوزا في 73 مباراة في الدوري المنتظم مقابل 35 من 74 لبورتلاند ثامن الغربية.

وعلق فوتشوفيتش على ذلك قائلا “نحن لا نهتم بما سيقوله الآخرون، نركز على أنفسنا فقط ونجحنا في تقديم مباراة رائعة على أرضية الملعب”.

وأضاف: “عليك أن تكون مستعدا حقا لما يفعلونه. علينا أن نتأكد من أننا نعرف كل شيء عنهم ونحن مستعدون لكل شيء. هذا المساء، كنا بالتأكيد في القمة. قمنا بعمل جيد في تنفيذ خطة المباراة”.

رقم قياسي جديد لجيمس

وفي الثانية، تابع بورتلاند ترايل بلايزرز، آخر المتأهلين إلى البلاي أوف، عروضه الجيدة منذ استئناف المنافسات في أورلاندو، ونجح في قلب الطاولة على ليكرز بفضل نجمه داميان ليلارد صاحب 34 نقطة وخمس تمريرات حاسمة.

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وقال ليلارد: “في كل مرة لعبنا فيها هنا منذ استئناف المنافسات، نخوض مبارياتنا وكأنها مباريات إقصائية، وبالتالي مكننا ذلك من الاستعداد لمواجهة مثل التي خضناها اليوم ضد ليكرز”.

وفرض “الملك” ليبرون جيمس نفسه نجما في المباراة الأولى له في الأدوار الإقصائية بألوان لوس أنجلس ليكرز بتحقيقه “تريبل دابل” حيث سجل 23 نقطة مع 17 متابعة و16 تمريرة حاسمة، لكن دون أن ينجح وزميله أنطوني ديفيس صاحب “دابل دابل” بتسجيله 28 نقطة مع 11 متابعة، في تجنيب فريقهما الخسارة.

وبات جيمس أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل تريبل دابل بأكثر من 20 نقطة و15 متابعة و15 تمريرة حاسمة في “البلاي أوف”.

وضرب بورتلاند بقوة في الربع الاول وحسمه بفارق 11 نقطة (36-25)، ورد ليكرز بفارق 10 نقاط في الثاني (31-21)، لتشتد المنافسة بين الفريقين في الربع الثالث الذي كان في صالح بورتلاند بفارق سلة واحدة (21-19).

وانتفض ليكرز في الربع الأخير ونجح في التقدم بفارق ست نقاط مستغلا بوادر التعب التي بدت على لاعبي بورتلاند لكن ليلارد تألق برميتين ثلاثيتين بعيدتين وأضاف كارميلو أنطوني واحدة في الثواني الأخيرة ليحسم فريقهما الربع في صالحه 22-18 وبالتالي نتيجة المباراة 100-93.

كما برز في صفوف الفائز الذي سجل 13 ثلاثية من أصل 34، سي جاي ماكولوم بتسجيله 21 نقطة، وأضاف البوسني يوسف نوركيتش 16 نقطة مع 15 متابعة وكارميلو انطوني 11 نقطة و10 متابعات.

في المقابل، وحدهما كايل كوزما (14 نقطة) وداني غرين (10) بلغا حاجز النقاط العشر في صفوف ليكرز.

وقاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس الى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-108 بتسجيله 37 نقطة.

وحسم هيوستن الذي خاض المباراة في غياب نجمه راسل وستبروك للمرة الخامسة في مبارياته الست الأخيرة، النتيجة في أرباعها الثلاثة الأولى خصوصا في الربعين الثاني والثالث حيث سجل لاعبوه 76 نقطة.

وكسب هيوستن الارباع الثلاثة الاولى 28-20 و40-32 و36-31 على التوالي، قبل أن يتخلف بفارق ست نقاط في الربع الاخير (19-25) دون أن يؤثر ذلك على فوزه.

وتغلب ميامي هيت على إنديانا بيسرز 113-101 بفضل الثنائي جيمي باتلر والسلوفيني غوران دراغيتش، حيث سجل الاول 28 نقطة، وأضاف الثاني 24 نقطة.

وفي صفوف الخاسر، تألق الثنائي تي جاد وارين ومالكولم بروغدون بتسجيل كل منهما 22 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة للثاني.