محامٍ لفيفا “واثق” من إسقاط الاجراءات القضائية بحق إنفانتينو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ ساعتين

أعرب جان-بيار ميان، أحد محامي الاتحاد الدولي لكرة القدم الموكلين بملف رئيسه جياني إنفانتينو، المستهدف بتحقيق جنائي من قبل القضاء السويسري، عن ثقته في إسقاط الإجراءات القضائية بحق موكله.

ويخضع إنفانتينو منذ 30 تموز الماضي لإجراءات جنائية، حيث اعتبر المدعي الفيدرالي الاستثنائي أن هناك “عناصر بناءة لسلوك مشين في ما يتعلق بالاجتماع بين المدعي العام مايكل لاوبر” ورئيس “فيفا”.

وتضمنت الخروقات في الملف “التحريض على إساءة استخدام السلطة” و”انتهاك السرية الرسمية” و”عرقلة الإجراءات الجنائية”.

وقال ميان، المحامي في لوزان والمتخصص في مكافحة الفساد، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” “لا حرج في مقابلة مدع عام، حتى بشكل غير رسمي، فهذا أمر معتاد تماما وليس جنائيا على الإطلاق”.

وأضاف أن رئيس الهيئة الكروية العالمية المنتخب عام 2016 “لم يتم استدعاؤه (للتحقيق). نأمل أن يتم (ذلك) في أسرع وقت ممكن”.

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وأوضح المحامي، الرئيس السابق في سويسرا للمنظمة غير الحكومية “ترانسبارنسي”، أن الإجراء ضد إنفانتينو “يذكر فقط شكوى من مجهول. لم نرها حتى الآن. سيكون بإمكاننا الحصول على الملف عندما يتم الاستماع إلى السيد إنفانتينو”.

وتم الكشف عن العديد من الاجتماعات غير الرسمية بين لاوبر وإنفانتينو بين عامي 2016 و2017 في الصحافة، بما في ذلك عن طريق “فوتبول ليكس” في عام 2018، مما أثار الشكوك في تواطؤ محتمل مع الفيفا.

وأوقفت لجنة الأخلاق في “فيفا” في السنوات الأخيرة، العديد من الشخصيات النافذة في عالم كرة القدم باخضاعهم للإجراءات القانونية.

في خريف عام 2015، تم إيقاف الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ثم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني موقتا لمدة 90 يوماً بعد الاستماع إليهما في تحقيق قضائي سويسري (بلاتر كمدعى عليه وبلاتيني كشاهد مساعد) بتهمة دفع مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون أورو) من الأول إلى الثاني. ثم أوقف بلاتر لست سنوات وبلاتيني لأربع سنوات.

بالنسبة إلى المحامي ميان، الذي أجرى للتو تقييماً لحوكمة “فيفا”: “يبدو لي أن لجنة الأخلاق أكثر استقلالية، كانت تنتخب من قبل من طرف مجلس فيفا، والآن يتم انتخابها من قبل الكونغرس، فهذا تقدم كبير”.

وأضاف: “هؤلاء هم أناس، بحكم شخصيتهم، لن يتم دفعهم في اتجاه أو آخر”.