تراند اليوم : نسرين طافش لمنتقديها : أنا حرة في لبسي – شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الصورة باطلالة جذابة، حيث ارتدت جامبسوت أحمر، واعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة وشعرها المنسدل علي الأكتاف.

وعلقت نسرين طفش علي الصورة قائلة : ” لا يعنيني ما تظنه بي أو تتخيله عني او تتوقعه مني ???? خلقت حرة أفعل ما يحلو لي و أراه مناسب بكل حب شغف لطف ووعي.. فلم اخلق كي أكون عند توقعات أحد ♥️

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وتابعت : ” رأيك فيني لا بعبر عني بل يعبر عنك انت مدى تقبلك للآخر مهما كان مختلفا عنك بالفكر بالشكل بالدين بالمعتقد بالميول بأسلوب الحياة هو دليل على اتزان نفسي ورقي فكري وسمو روحي.. والعكس صحيح.

وتصدرت الفانة نشرين طافش مؤشرات البحث جوجل في مصر بعد أن شاركت جمهورها صورة من اطلالة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ظهرت نسرين في اطلالتها ببنطلون من الجينز الضيق وبلوز بيضاء اللون كشفت فيها عن جزء كبير من بطنها مما دعى الجمهور لوصف اطلالتها بالمثيرة .