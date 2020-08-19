تراند اليوم : شاهد.. فيفي عبده “تفتح الحوض” وتصدم جمهورها رغم تخطيها ال60 من عمرها

أحدثت الممثلة المصرية ​فيفي عبده صدمة كبيرة لدى المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن نشرت صورة لها، ظهرت فيها وهي تقوم بحركة رياضية صعبة جداً.

وبدت عبده في الصورة وهي تؤدي حركة فتح الحوض (الفسخ العرضي)، لتثبت أن العمر مجرد رقم بالفعل، وهو ما جعل المتابعون يتفاعلون مع ما قامت به بشكل كبير، إذ أثنوا على رشاقتها وحفاظها على نشاطها الرياضي.

الصدمة بدت واضحة من ردود متابعي عبده في تعليقاتهم على الصورة خاصةً بالنسبة لعمرها، إذ أنها تخطت عمر الـ60 عاماً، ونذكر منها، “الله انا لو عملت الحركه دي ممكن يحصلي حاجات كده انتي اي يشيخه”، “مشاءالله عاللياقة” لاء!!!!! لاء!!!!!! معلش يعني هيك تووووووووو ماتش!!!”.